Meteo Brescia, mercoledì cieli sereni con nubi alte

Brescia

Cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l’ arco della giornata e tempo stabile, innocue velature in transito per nubi alte e stratificate. Temperature comprese tra +8°C e +22°C.

Lombardia

Anticiclone delle Azzorre più vicino all’ Italia e condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola. Attesa l’ ennesima giornata di bel tempo in tutta la Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito, precipitazioni assenti.

Italia

Giornata dal tempo stabile al Nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito, specie al mattino, da segnalare solo possibili brevi piogge sui settori alpini di confine alto atesini.Sole al pomeriggio sulle regioni centrali d’ Italia Giornata mentre al mattino avremo qualche velatura del cielo per nubi alte e stratificate in transito. Precipitazioni assenti.Tempo stabile al mattino al sud peninsulare, Sicilia e Sardegna con sole prevalente alternato a qualche nube in transito per lo più alta e statificata. Durante il pomeriggio e la serata si rinnovano le condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento salvo un lieve calo delle minime al Centro-Sud.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro Meteo Italiano.

