Mercato dell’auto: agli italiani piace l’usato

Negli ultimi anni il mercato dell’auto ha subito degli alti e bassi; in particolare però per quanto riguarda l’usato si sta assistendo a un costante aumento di vendite. Del resto sono disponibili in commercio, in appositi autosaloni, moltissime auto usate che hanno dai 2 ai 5 anni, quindi ancora semi nuove e non particolarmente usurate. Scegliere una vettura di questo tipo permette di risparmiare in modo importante sul prezzo, senza rinunciare alle comodità e alla possibilità di utilizzare il mezzo per molti anni a venire.

Gli autosaloni specializzati

Per trovare un’auto usata oggi è possibile semplicemente recarsi in un autosalone specializzato in questo tipo di prodotto. Le auto usate a Brescia sono presenti in specifici show room, dove si possono trovare praticamente tutti i modelli e tutte le marche, adatti anche a chi non ha un budget elevatissimo da spendere. L’importante è diffidare degli annunci dei privati cittadini; prima di tutto perché in molti casi chi ci offre la sua vettura usata in genere vuole guadagnare più di quanto potrebbe ottenere presso un autosalone. Oltre a questo le automobili presenti nei negozi specializzati sono controllate e verificate, oltre al fatto che godono della garanzia da parte del rivenditore, cosa che nessun privato ci può proporre. Stiamo quindi parlando della possibilità di scegliere una vettura usata, ma perfettamente adatta ad un utilizzo intensivo e senza problematiche “serie”.

Gli autosaloni online

Scegliere una vettura usata non è così facile come può sembrare, nonostante l’offerta sia ampia e caratterizzata da prodotti di prima scelta. Si tratta però pur sempre di spendere un budget significativo, cosa da non fare a cuor leggero o in modo impulsivo. A questo servono i siti internet dedicati a questo argomento, saloni che propongono quotidianamente i migliori affari a disposizione, visibili in rete, ma anche ovviamente nello show room disponibile sul territorio. Nell’ultimo anno circa il 60% delle vetture usate preferite dai clienti sono state scelte direttamente in rete, ovviamente a questo è seguito un incontro nell’autosalone, per verificare il prodotto prima di concludere l’affare. Per trovare l’auto usata migliore è sempre importante considerare le proprie esigenze, scegliendo proprio il modello e il marchio che sa rispondere ad ognuna di esse.

Non solo utilitarie

C’è chi ritiene che chi sceglie l’auto usata preferisca spendere poco, in termini assoluti. In realtà proprio il fatto che si può risparmiare ampiamente porta a rivolgersi verso marche e modelli che, nella versione nuova non ci si poteva permettere. Un’auto nuova perde una buona percentuale del suo valore già nella prima settimana dopo l’uscita dalla concessionaria; un modello sportivo, un’auto station wagon, una vettura dalle alte prestazioni, ha più o meno la medesima svalutazione di un’utilitaria. Sono molti coloro che valutano proprio questi modelli, che grazie al fatto di trovarli usati possono tranquillamente permettersi.

