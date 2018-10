Il meteo di giovedì 1 novembre a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 1 novembre a Brescia e provincia.

Brescia

Molte nubi anche compatte per tutta la giornata con tempo instabile nelle ore diurne. Piogge sparse fin dal mattino con poi precipitazioni anche al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli poi nuvolosi anche in nottata. Temperature comprese tra +13°C e +16°C.

Lombardia

Maltempo al mattino con fenomeni anche intensi specie sui settori occidentali della regione e neve sulle Alpi fino a 1700 metri. Fenomeni sparsi anche al pomeriggio ma in rapido esaurimento, con tempo poi nuovamente asciutto in serata e nottata ma con addensamenti sparsi anche compatti.

Nazionale

Giornata caratterizzata dal tempo instabile sulle regioni settentrionali, con maltempo diffuso al mattino e fenomeni poi sui settori centro orientali al pomeriggio localmente anche intensi. In serata e in nottata precipitazioni in esaurimento. Neve sulle Alpi anche abbondante oltre i 1600 metri. Maltempo al Centro con acquazzoni e temporali anche intensi specie sul Tirreno nelle ore diurne e poi nuovamente dalla nottata. Piogge sparse anche sull’Adriatico con poi una breve parentesi più asciutta in serata su tutte le regioni. Acquazzoni e temporali al Sud Italia soprattutto sui settori Peninsulari e sulla Sicilia sia nelle ore diurne che in quelle serali. I fenomeni più intensi sono attesi sulla Sicilia e sul Tirreno, più asciutto in Sardegna salvo un peggioramento dalla sera. Temperature minime in aumento su tutta Italia, massime in calo specie al Nord Est e al Centro.

