Il maltempo non dà tregua, domani un’altra giornata di pioggia

Cieli nuvolosi al mattino e al pomeriggio con deboli precipitazioni associate. Nubi in transito anche in serata e in nottata con deboli piogge o pioviggini possibili. Temperature comprese tra +11°C e +16°C.

METEO BRESCIA

METEO LOMBARDIA

Correnti umide dai quadranti sud-occidentali in transito sull’ Italia. Cieli per lo più nuvolosi su tutti i settori e possibili precipitazioni associate fin dal mattino tuttavia di debole intensità, specie sui settori montani della regione.

METEO ITALIA

Deboli piogge al mattino su tutte le regioni eccetto in Piemonte e Romagna. Durante la seconda parte della giornata si rinnovano condizioni di tempo localmente instabile con deboli piogge. Neve sulle Alpi oltre i 1600-1900 metri di quota. Nuvolosità irregolare al Centro Italia con deboli piogge tra Toscana, Umbria e Lazio, più stabile sulle altre regioni. Fenomeni in generale esauriento in serata o nottata. Tempo instabile sulla Campania, Basilicata, Puglia meridionale, Calabria e Sicilia orientale con nubi in transito e deboli o moderate precipitazioni associate. Stabile e più soleggiato sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Fenomeni in attenuazione in serata. Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

