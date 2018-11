Meteo Brescia, venerdì pioviggini sparse e massime in calo

Brescia

Molte nuvole per gran parte della giornata con associate piogge di debole intensità. Nuvoloso anche in serata e nottata con pioviggini sparse. Temperature comprese tra +13°C e +15°C.

Lombardia

Tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge diffuse su tutti i settori, salvo le pianure orientali dove il tempo si manterrà generalmente asciutto. Precipitazioni generalmente di debole intensità attese anche in serata, stabile sulle pianure orientali.

Italia

Nubi in transito sulle regioni settentrionali e possibili piogge sul Piemonte, Liguria, Valle d’ Aosta, Lombaria ed Emilia, tempo stabile altrove. Fenomeni più intensi al pomeriggio o in serata sulla Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Giornata soleggiata e dal tempo stabile al centro Italia, da segnalare soltanto delle nubi in transito sulla Toscana tuttavia non associate a precipitazioni di rilievo.

Giornata all’ insegna del bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. In Sardegna nubi in aumento dal pomeriggio con associate possibili piogge sparse, locali piogge anche sulla Sicilia occidentale in nottata. Temperature stazionarie o in lieve calo al nord Italia.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro Meteo Italiano

