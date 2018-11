European Landscape, in Regione la presentazione del progetto

Questa mattina il consigliere regionale Claudia Carzeri e il Presidente del consiglio Alessandro Fermi hanno ospitato la conferenza stampa di presentazione del progetto European Landscapes, promosso dalla Cooperativa Mistral, l’Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi, La strada dei Vini Lombardia, l’Associazione Ostelli di Lombardia e il coordinamento degli enti di formazione della Provincia di Brescia.

”European Landscape è un progetto unico nel suo genere, che permette a 80 ragazzi dai 18 ai 29 anni, di fare esperienza formativa all’estero, con competenze riconosciute in Italia”, afferma Claudia Carzeri in una nota. “La nostra Regione, da sempre attenta a temi così importanti come quelli che riguardano la preparazione dei nostri ragazzi e il loro avvicinamento al mondo del lavoro – continua – condivide pienamente un modello ben riuscito come quello presentato da Mistral questo pomeriggio e che deve essere esportato anche in altri settori.Mistral e le altre Associazioni partner sono state in grado di unire turismo e identità culturale in un’unica strategia a medio-lungo termine, capace di comprendere al meglio le peculiartià di un territorio ed esportarle all’estero condividendo con altri Paesi tradizioni e cultura”. Carzeri aggiunge quindi che ”il progetto di Mistral è in linea con il Piano Territoriale Regionale che prevede di rafforzare la competitività del territorio, proteggerne, equilibrarne e valorizzarne le risorse inserendole in un contesto turistico assai rilevante e integrato alla promozione europea”.

”Complimenti – chiosa l’esponente di Forza Italia con una lunga lista di ringraziamenti – a Luigi Bandera e Antonella Saleri, rispettivamente Presidente e Project Menager di Mistral, Flavio Bonardi, coordinatore enti Formativi Brescia, Maurizio Forchini,Presidente Associazione Ostelli di Lombardia,Gianni Boselli, Presidente delle strade del vino di Lombardia e Artur Vaso, Agenzia formativa Don Angelo Tedoldi, per l’iniziativa lodevole oggi presentata in Regione Lombardia e al Presidente del Consiglio Alessandro Fermi per aver partecipato e condiviso i principi di European Landscapes.”

