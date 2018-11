Meteo Brescia, fine settimana con il sole e temperature a picco

Brescia

Sole prevalente per l’intero fine settimana, possibili innocui addensamenti nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +3°C e +10°C.

Lombardia

Week end caratterizzato dal tempo stabile con sole prevalente su gran parte del territorio sia sabato che domenica salvo innocui addensamenti possibili nella mattinata di sabato, ma senza fenomeni di rilievo.

Italia

Possibili nevicate al Nord Italia sulle Alpi occidentali e sugli Appennini, con fiocchi sia nelle ore diurne che in quelle serali localmente fino a 600-800 metri. Tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno alternati a qualche innocuo addensamento.

Tempo localmente instabile al Centro specie sulle regioni Adriatiche, ove non si escludono locali acquazzoni fin dal mattino e qualche nevicata sugli Appennini in calo fino a 600-700 metri. Maggiori schiarite sul Tirreno sia nelle ore diurne che in quelle serali.

Condizioni di tempo generalmente instabile sulle regioni meridionali con piogge sparse e acquazzoni localmente intensi specie sulle Isole Maggiori. Fenomeni sparsi anche sui settori Peninsulari in intensificazione nel corso della giornata. Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

