Meteo Brescia, mercoledì cieli nuvolosi anche in serata

Brescia

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della giornata, ma con tempo asciutto. Nubi sparse anche in serata. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

Lombardia

Nuvolosità diffusa al mattino su tutto il territorio, deboli piogge attese al pomeriggio come anche in serata sui settori centro occidentali, asciutto altrove con neve oltre i 1000-1400 metri sulle Alpi.

Italia

Tempo instabile sulle regioni nord-occidentali con piogge diffuse specie in Liguria e per tutto l’ arco della giornata. Nubi irregolari ad est con assenza di precipitazioni. Neve sulle Alpi occidentali oltre 800 metri di quota. Sole prevalente al centro Italia al mattino eccetto innocue nubi in transito, peggiora dal pomeriggio su Toscana, Umbria e Lazio con piogge diffuse. Asciutto tra Marche e Abruzzo.

Tempo instabile al mattino tra Sardegna e Puglia con possibili piogge e rovesci. Non escluse locali precipitazioni anche tra Campania e Calabria durante la seconda parte della giornata, asciutto per il resto del sud. Temperature in calo al centro-sud, in aumento al nord.

