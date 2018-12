Dellino Farmer, è on line il secondo singolo: il Trattorista – ASCOLTALO

E’ uscito ieri, in tutti gli store digitali, il Trattorista, secondo singolo del rapper bresciano Dellino Farmer e seconda anticipazione di “THE BEST-IA”, il best of 2008-2018 del musicista, che dal 14 dicembre sarà diponibile interamente in Cd e digitale.

“Il trattorista” – canzone dedicata al lavoro nei campi come metafora della vita – è già presente su YouTube (in videoclip) dallo scorso maggio: il videoclip ha raccolto in pochi mesi circa 140mila visualizzazioni e gli animatori de Il Veneto Imbruttito hanno chiesto al rapper bresciano di collaborare per realizzarne la versione veneta con la partecipazione di MONAmour e Radiosboro.

Dellino Farmer è un rapper rurale atipico che si lascia contaminare dal reggae e dal funk e che per esprimersi utilizza prevalentemente el dialèt! (il dialetto bresciano). Da dieci anni si propone come sdoganatore del rap classico, poiché invece di parlare di periferie cittadine, violenza, prostitute, lotte fra gang o di autocelebrazione tipica del genere, racconta di paesi, campagne, cucina nostrana, lavoro e lingua locale.

DELLINO FARMER – “THE BEST-IA” – BEST OF 2008-2018 – Tracklist

La Bestia in noi (voce narrante F. Buffoli)

2. La ö la ü

3. Il Trattorista

4. I fos x al lonc

5. Barbielonia

6. Come i panda

7. Welcome to Padania

8. Sa tromba mai

9. Scie chimiche (feat. Olivia Thissen)

10. Sanc e Sidur

11. Si spoglia si riveste (feat. Carolina)

12. Gli strani effetti del clima

13. Ferie al Mella (feat. Riccardo Maffoni)

14. Anche st’an

15. Trenta Piò (feat. Piergiorgio Cinelli)

16. A Oflaga (feat. Piergiorgio Cinelli)

17. La me storia (Remix)

18. Pota (Remix) (feat. Prando)

19. La Bestia fuori di noi (voce narrante F. Buffoli)

ASCOLTA IL TRATTORISTA DI DELLINO FARMER

