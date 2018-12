Meteo Brescia, inizio settimana ancora con il sole

Al Nord: Al mattino nevicate diffuse sulle Alpi di confine, bel tempo e sole prevalente altrove salvo qualche nube sulle regioni orientali. Al pomeriggio situazione pressochè invariata con nevicate diffuse oltralpe e bel tempo su tutte le regioni. In serata nessuna variazione di rilievo con qualche nube in più attesa sul Triveneto. Quota neve oltre i 500-900 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino clima asciutto ovunque con il solo transito di nubi innocue su Marche e Umbria. Al pomeriggio rapido peggioramento su Marche meridionali e Abruzzo con neve sui rilievi e temporali sulle coste. In serata miglioramento progressivo a partire dai settori interni con piogge via via meno intense. Quota neve in calo e compresa tra 1100-1300 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulle coste tirreniche di Sicilia nord orientale e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio peggioramento repentino del tempo su Molise e Puglia con neve sui rilievi appenninici e temporali sulle coste adriatiche. In serata maltempo in scivolamento su Basilicata e Calabria con fenomeni localmente intensi, più asciutto altrove. Quota neve in calo e compresa tra 1100-1500 metri. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti da ovest/nord-ovest. Mari da molto mossi ad agitati.