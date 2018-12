Meteo a Brescia, giovedì giornata all’insegna delle nuvole

Le previsioni del tempo a Brescia e provincia per la giornata di giovedì 20 dicembre.

Brescia

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi basse nella mattinata e cieli generalmente nuvolosi anche al pomeriggio. Nuvolosità compatta in serata, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +3°C e +6°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile con nubi basse al mattino sulle pianure, maggiori schiarite sulle Alpi; nubi compatte al pomeriggio su gran parte del territorio, cieli prevalentemente sereni sulle zone montane. Cieli nuvolosi in serata sulle pianure, mentre sui rilievi sono attese maggiori schiarite.

Italia

Residue nevicate fin sulle pianure dell’Emilia Romagna al mattino con locali piogge anche su Veneto e Friuli, mentre sul resto del Nord i cieli rimarranno irregolarmente nuvolosi. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio ma sempre con molte nubi anche basse.

Piogge e pioviggini sparse al Centro Italia nelle prime ore del giorno, con le precipitazioni che man mano si andranno ad esaurire dal pomeriggio. Tempo più asciutto in serata e in nottata con schiarite man mano sempre più ampie.

Tempo localmente instabile sulle regioni meridionali con qualche pioggia sia nelle ore diurne che in quelle serali specie sulle coste Tirreniche e sulla Sicilia settentrionale. Cieli irregolarmente nuvolosi altrove ma con tempo asciutto. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

