Eventi natalizi, ecco le iniziative del 26 dicembre a Brescia

Proseguono le iniziative del Comune di Brescia per promuovere il territorio durante le festività natalizie attraverso eventi e manifestazioni per far vivere e condividere gli spazi urbani della nostra città.

Tra gli appuntamenti della rassegna Natale al Museo, Passeggiando tra i capolavori: visite guidate alla Pinacoteca Tosio Martinengo, alle 10.30 e al Museo di Santa Giulia alle 14.30.

Al Museo di Scienze Naturali resta aperta Una moderna camera delle meraviglie, Mummie egizie tra storia, scienza e tecnologia. Una mostra innovativa che espone la collezione di mummie egizie, umane e animali e che è frutto di un pluriennale progetto di ricerca svolto dal museo edal Centro Mummy Project. Un percorso dove la ricerca scientifica multidisciplinare è la chiave di lettura per scoprire le mummie, indagate con autopsie virtuali e moderne tecniche di analisi. Per info: tel. 030 2978672.

Fino al 31 dicembre, ogni giorno alle 16 nella White Room del Museo di Santa Giulia,appuntamento conIl tè delle 16: una golosa merenda per tutti i visitatori, in collaborazione con Sapori&Dintorni Conad.

Fino al 6 gennaio al Museo Nazionale di Fotografia, vicolo San Faustino 2, Natale al museo: P.H. Frankestein di Giordano Morganti. Esposizione ad alto tasso critico,“Psichiatric Hospital Frankenstein”pone spunti di riflessione sulla capacità della società di creare mostri, stereotipi, artificiper demonizzare.

Anche quest’anno torna il regalo di Natale dei Musei Civici.Pinacoteca Tosio Martinengo, Santa Giulia, Brixia – parco archeologico romano e il Museo delle armi antiche Luigi Marzoli aprono le porte gratuitamente, dalle 9 alle 17, invitando bresciani e turisti a trascorrere insieme momenti speciali nel mese più magico dell’anno. Dal 22 dicembre al 1 gennaio sarà possibile rivivere gli antichi fasti degli ambienti preziosamente decorati della Domus dell’Ortaglia al Museo di Santa Giulia.Grazie agli occhiali speciali ArtGlass, che sfruttano l’innovativa tecnologia della realtà aumentata, si potrà esplorare l’antica Brixia romana. Il costo del noleggio degli occhiali è di sei euro.

Per l’iniziativa Christmas in move, nella giornata di mercoledì 26 dicembre, compilation musicali ispirate al Natale accompagneranno i viaggiatori nelle stazioni della metro e i bambini avranno la possibilità di attraversare la città a bordo di un trenino che partirà da piazza Paolo VI dalle 14.30 alle 19.30.

Infine, per gli amanti del pattinaggio, resta aperta in piazza Mercato la pista del ghiaccio e, per i più piccini, nella stessa piazza è allestito il villaggio con giostre, caramelle, dolci, storie e molto altro.

