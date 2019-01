Il meteo di martedì 8 gennaio a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo, a Brescia e provincia, per la giornata di martedì 8 gennaio.

Brescia

Tempo stabile con nubi basse nel corso della mattinata; cieli generalmente nuvolosi per la restante parte della giornata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

Lombardia

Condizioni di tempo generalmente stabile con nuvolosità bassa nel corso della mattinata sulle pianure; nubi sparse per la restante parte della giornata, maggiori schiarite sulle Alpi. Cieli poco nuvolosi in serata sulle aree montane, nuvolosi altrove ma sempre con tempo asciutto.

Italia

Molte nubi al Nord con addensamenti anche bassi specie sulla Pianura Padana ma senza fenomeni di rilievo. Possibili pioviggini solo sulla Liguria e sul Friuli, mentre sono attese locali nevicate sulle Alpi orientali di confine fino a 300-500 metri. Giornata all’insegna dell’instabilità al Centro Italia, con le prime precipitazioni al mattino sulla Toscana. Fenomeni sparsi al pomeriggio sul versante Tirrenico così come in serata, con neve sugli Appennini fino a 1000 metri, mentre in nottata le piogge si estendono anche all’Adriatico. Tempo stabile sulle regioni meridionali nelle prime ore del giorno con ampi spazi di sereno mentre dal pomeriggio sono attese le prime precipitazioni sulle Isole Maggiori e sulla Campania. Instabilità diffusa in serata e in nottata con ancora neve fino a 1100-1200 metri. Temperature minime stabili o in diminuzione, massime in aumento specie al Sud.

