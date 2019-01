Meteo Brescia, mercoledì il cielo è coperto e le minime sono a zero

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 23 gennaio 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo generalmente stabile con cieli nuvolosi per l’intero arco della giornata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra 0°C e +5°C.

Lombardia

Tempo generalmente stabile al mattino con nubi compatte su tutto il territorio, neve al pomeriggio sulle pianure. Nevicate sparse in serata anche sulle Alpi fino a quote molto basse.

Italia

Giornata dal tempo tipicamente invernale al nord Italia con la neve fino in pianura su Emilia Romagna, Piemonte, bassa Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Possibilità di pioggia mista a neve anche in Liguria e durante le ore più calde della giornata lungo le coste adriatiche.

Maltempo di stampo invernale sulle regioni centrali con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle tra Toscana, Umbria e Marche, fino a 300-700 metri sul Lazio e Abruzzo. Fenomeni più intensi durante il pomeriggio e serata.

Tempo instabile anche al sud Italia, specie durante la seconda parte della giornata sulla Sardegna, Sicilia e Campania con neve a quote medie sui monti. Dalla serata e nottata attenzione al maltempo in Sardegna con neve in calo fino a 300-500 metri di quota. Temperature in ulteriore calo specie nei valori minimi.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano.

