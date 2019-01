Meteo Brescia, venerdì sole e minime sotto lo zero

Previsioni del tempo per la giornata di venerdì 25 gennaio 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo stabile e soleggiato per l’intero corso della giornata; ampi spazi di sereno sono attesi anche per la serata. Temperature comprese tra -1°C e +6°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile con cieli sereni al mattino e al pomeriggio sia sulle pianure che sulle zone montane; cieli sereni anche nel corso delle ore serali salvo innocui addensamenti sulle Alpi.

Italia

Giornata all’ insegna del bel tempo su tutte le regioni settentrionali con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Qualche nube in più in serata e nottata ma senza fenomeni associati. Attenzione alle gelate al primo mattino e in nottata sulla pianura Padana e nelle valli.

Tempo instabile tra Marche e Abruzzo, asciutto sul resto del Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Prevista neve tra Marche e Abruzzo fin dal mattino al di sopra dei 100-300 metri nelle Marche, 200-400 metri in Abruzzo. Giornata all’insegna del maltempo sulle regioni meridionali, piogge, temporali e nevicate su tutte le regioni eccetto in Sardegna dove avremo ampie schiarite. Neve prevista in Molise oltre i 400 metri di a quota, oltre 400-700 metri in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, oltre 800-1000 metri in Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni del tempo in collaborazione con Centro meteo italiano.

