Il Castello di Padernello si fa accessibile, visite guidate in LIS

Nel 2019 visite guidate in Lingua dei Segni Italiana tra le meraviglie del maniero quattrocentesco che si erge nella Bassa Bresciana.

Un ponte levatoio scende sul fossato e si apre un mondo di meraviglie. Sono i preziosi ambienti di epoche diverse e opere d’arte racchiusi nell’autentico scrigno di poesia che è il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco che troneggia nella campagna della Bassa Bresciana. Un tesoro di arte, cultura e storia, ma anche un esempio virtuoso di economia circolare, che è accessibile a tutti, in particolare alle persone sorde e agli udenti segnanti.

Per questo, in alcuni giorni – il 9 febbraio, il 9 marzo, l’11 maggio, l’8 giugno, il 7 settembre e il 12 ottobre 2019 – il viaggio nel Castello di Padernello è in Lingua dei Segni Italiana.

L’operatrice culturale museale Silvia Moretti conduce visite guidate in LIS nel percorso dominato da soffitti affrescati, cucine quattrocentesche, biblioteche, la sala da pranzo di gusto ottocentesco, le riproduzioni fotografiche delle opere del pittore Giacomo Ceruti, le storie antiche che animano questo maniero con il vicino borgo agricolo.

Gli orari delle visite guidate in Lingua dei Segni Italiana sono, nelle date prestabilite, dalle 15.00 alle 17.00, ma è possibile richiederle anche in altri giorni dell’anno. La prenotazione è obbligatoria. Il biglietto d’ingresso costa 7 euro a persona, ma i bambini al di sotto dei 12 anni d’età non pagano. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando Cultura Sostenibile.

Orari di apertura del Castello di Padernello:

dal Martedì al Venerdì: 9.00 – 12.00 / 14.30 – 17.30

Sabato: 14.30 – 17.30

Domenica: 14.30 – 18.30

Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Per informazioni e prenotazioni: Fondazione Castello di Padernello

Via Cavour, 1 Padernello

25022 Borgo san Giacomo (Bs)

Tel. 030 9408766

E – mail: [email protected]

Sito web: www.castellodipadernello.it

