Garda, i carabinieri fermano la banda dello Champagne

Tre rumeni, di età compresa tra i 35 e i 46 anni, sono stati arrestati daai carabinieri di Peschiera del Garda con l’accusa di aver messo in piedi un mercato illecito di Champagne e costose bottiglie di vino rubate quasi quotidianamente dai supermercati bresciani e veneti.

Secondo l’accusa i tre uscivano di casa ogni giorno con un’auto presa a noleggio e tornavano la sera con il bagagliaio pieno di bottiglie, che poi venivano spedite all’estero per essere vendute al dettaglio. Due persone entravano in azione nei punti vendita, mentre un terzo asportava le tacche antiplaccheggio e se le metteva in un corpetto.

A far scattare le indagini la denuncia di un supermercato (Migross): con diversi appostamenti i militari hanno scoperto che i tre spaziavano in diverse zone del Veneto, del Trentino e della Lombardia. Nel Bresciano, ad esempio, solo tre giorni fa avevano rubato diverse bottiglie coste al supermercato Iper Simply di Orzinuovi: da lì è scattato il blitz decisivo che ha portato all’arresto.

Nella loro vettura sono state trovate ben 23 bottiglie di alcolici, per un valore di circa 600 euro, mentre nel loro appartamento di Peschiera ne sono spuntate altre per un valore stimato di circa 4mila euro. Per i tre è scattato l’arresto, con una pena di un anno e 4 mesi ciascuno, ma contestualmente sono stati liberati e si sono allontanati dalla loro ex base.

