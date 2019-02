San Faustino si conferma un successo: Brescia al completo tra affari e patacche

Il meteo ha favorito le compravendite fino alla sera, per la gioia dei bresciani e dei 600 ambulanti presenti in città per l'occasione

Si è confermata un successo la nuova edizione della festa di San Faustino. Ancora una volta, infatti, i bresciani hanno affollato le strade del centro storico cittadino – alla caccia di affari, novità per la casa (dal panno in carbonio allo spremiagrumi innovativo) o di un gustoso panino con la porchetta. Un lungo serpentone di gente, più scorrevole del solito anche grazie al fatto che il percorso della kermesse è stato allargato. Il meteo, infine, ha favorito le compravendite fino alla sera, per la gioia dei 600 ambulanti presenti a Brescia per l’occasione.

A restare vuota, per la messa serale, è stata purtroppo soltanto la bellissima chiesa di via San Faustino, che certo ha registrato un maggiore afflusso di fedeli, ma non è mai arrivata al pienone.

L’edizione 2019 della Fiera di San Faustino non ha registrato episodi violenti, a differenza di qunto avvenuto lo scorso anno. Ma il lavoro delle forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia, Finanza e Polizia locale – è stato come sempre significativo. E numerosi commercianti (25), secondo una triste tradizione, sono stati pizzicati a vendere i loro prodotti senza rilasciare regolare scontrino. Inoltre a un venditore sono stati sequestrati 320 capi contraffatti delle più note marche di moda.

