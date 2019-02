Meteo Brescia, venerdì la colonnina di mercurio sale ancora

Le previsioni del tempo per la giornata di venerdì 22 febbraio 2019 a Brescia.

Brescia

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo asciutto. Stabile anche al pomeriggio e poi in serata con cieli in prevalenza sereni. Possibili foschie nella notte. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.

Lombardia

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione ma senza fenomeni associati. Ampi spazi di sereno poi al pomeriggio ed in serata. Locali foschie in formazione nella notte sulle pianure.

Italia

Sole e bel tempo ancora al nord Italia per tutto l’ arco della giornata eccetto al mattino qualche foschia, nebbia o nube bassa presente in pianura Padana e qualche disturbo sui crinali di confine delle Alpi altoatesine. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutte le regioni e ampie schiarite dal pomeriggio in Toscana e Lazio. Attenzione in serata a qualche precipitazione tra Marche e Abruzzo, nevosa in Appennino olte i 1300 metri di quota. Al mattino condizioni di tempo stabile al sud Italia con cieli sereni sulle isole, poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari. Dal pomeriggio aumenta l’ instabilità con locapi precipitazioni in Appennino e dalla sera torna il maltempo con piogge diffuse, neve in Appennino oltre i 1300 metri di quota. Temperature stazionarie o in aumento al nord, in calo dal pomeriggio al centro-sud.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro Meteo Italiano

www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments