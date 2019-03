Meteo Brescia, mercoledì cielo nuvoloso e pioggia in serata

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 6 marzo 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi compatte al mattino e al pomeriggio; piogge attese in serata. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Lombardia

Tempo stabile al mattino con nubi compatte su tutto il territorio eccetto deboli piogge sul novarese; piogge attese al pomeriggio sulle pianure occidentali, locali nevicate oltre i 140-1500 metri sulle Alpi. Fenomeni estesi in serata.

Italia

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi fin dal mattino al Nord Italia con tempo stabile, piogge in arrivo dal pomeriggio ad iniziare dalle regioni occidentali e in serata o nottata su tutte le regioni eccetto in Emilia Romagna. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri di quota.

Tempo stabile al Centro Italia ma con nubi irregolari in transito specialmente sulle regioni tirreniche. Possibili precipitazioni solo sulla Toscana settentrionale e dalla serata.

Giornata all’ insegna del tempo stabile al sud Italia con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nubi più compatte dalla sera sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. Temperature in lieve calo al nord Italia, stabili o in aumento al centro-sud.

Previsioni meteo in collaborazione con Centro meteo italiano, www.centrometeoitaliano.it

