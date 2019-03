A Casa Betty Concept un mese dedicato alle donne

Inizia con la tavola rotonda di Gaia Segattini il calendario degli incontri dedicati alle donne e al loro mondo organizzati al Social Wonder Store di Via Cavour

Inizia domani 8 marzo con la tavola rotonda di Gaia Segattini il calendario degli incontri di marzo dedicati alle donne e al loro mondo organizzati a Casa Betty Concept, il Social Wonder Store di Via Cavour.

Gaia Segattini, Vendetta Uncinetta, sarà la protagonista dalle ore 19 del panel dedicato al tema della creatività e artigianato ai tempi dei social, un confronto diretto e una consulenza prodotto da una delle massime consulenti per il design in Italia.

Il 9 Marzo, direttamente dalle Marche la Regina indiscussa delle parole su metallo, Ellish che arriva a Casa Betty Concept per forgiare bracciali, collane e spille con le frasi del cuore.

Terzo appuntamento del mese il 23 Marzo sarà la volta di Marina Savarese docente al Polimoda di Firenze chi avvicinerà in modo diverso al tema della sostenibiità nell’abbigliamento. Con SFASHION TALK + T-SHIRT REHAB WORKSHOP un’ora e mezza di chiacchiere sulla sostenibilità, sull’etica e su come, da consumatori, si possono fare delle scelte importanti di prodotti che privilegiano il rispetto dell’ambiente e delle persone.

Senza scendere nei tecnicismi degli addetti al settore e con lo stile diretto che la contraddistingue cercherà di dare una panoramica su questo “trend” (che poi sarà il futuro) del quale si sente sempre più parlare ma spesso in maniera approssimativa. A seguire un piccolo workshop di UPCYCLING creativo su come “aggiornare” e trasformare la propria t-shirt SENZA BISOGNO DELLA MACCHINA DA CUCIRE!.

Infine il 31 Marzo torna Mambetty il set fotografico per mamme in attesa , con bebè da marsupio e famiglie. Stavolta al set fotografico più morbidoso di Brescia arriva l’ostetrica dell’associazione Libellula per rispondere alle mille domande domande di una gravidanza.

Per iscrizioni e informazioni:

CASA BETTY CONCEPT,

SOCIAL WONDER STORE

3397815736

