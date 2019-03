Basket, Brescia sempre più attaccata ai tifosi: ecco l’album delle figurine

La Leonessa Basket è sempre più… incollata ai propri tifosi. È in edicola, infatti, il grande Album delle Figurine che racconta le emozioni dei primi dieci anni di Basket Brescia Leonessa.

Attraverso l’esclusiva collezione di 619 figurine è possibile rivivere i momenti più esaltanti della storia recente della Leonessa, con tutti i roster dal 2009 ad oggi, i record stabiliti e i successi ottenuti. Inoltre sarà possibile conoscere i protagonisti più illustri del glorioso passato del basket bresciano, con una pagina celebrativa dell’indimenticato Marco Solfrini.

La collezione celebra anche i protagonisti della stagione 2018-2019 di Basket Brescia Leonessa, con tutte le figurine dei giocatori dalla prima squadra, delle otto compagini del Settore Giovanile e di tutte le rappresentative del Minibasket targato Leonessa.

L’Album delle Figurine è in vendita al prezzo di Euro 3,00, il prezzo del singolo pacchetto è di Euro 0,70.

Questi i punti vendita dove poter acquistare la collezione:

BACCO E TABACCO di Faini Dino Andrea – Via del Verrocchio, 19 – Brescia

POTASSA MARA – Via Bottego, 11 – Palazzolo sull’Oglio (BS)

MA.VI.SNC – Via Vittorio Veneto, 64/a – Brescia

TIME OUT SERVIZI – Via Bocelli, 1 – Brescia

PALALEONESSA – Via Caprera, 5 – Brescia

In occasione della partita casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 10 marzo alle ore 20.45, gli album e una serie di pacchetti di figurine saranno distribuiti in esclusiva ai ragazzi che saranno presenti nell’ambito dei progetti BBL School Program e BBL Youth Generation Program.

Per il giorno 17 marzo, invece, data della partita interna della Germani contro la Happy Casa Brindisi, è in programma una giornata appositamente dedicata allo scambio delle figurine.

