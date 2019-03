Università, quale scegliere? Al Tartaglia-Olivieri il Salone dell’orientamento

Si terrà Sabato 16 Marzo, dalle ore 10 alle 17, presso l’Istituto di Istruzione Superiore

“Tartaglia-Olivieri”, il Salone dell’Orientamento Universitario rivolto a tutti gli studenti di

Brescia e Provincia in procinto di affrontare l’Esame di Stato.

Negli stand allestiti nelle aule dell’Istituto gli alunni interessati potranno incontrare referenti di Atenei, di Università, di Accademie, di Scuole e di Istituti di Formazione post Diploma, a

disposizione per informazioni e delucidazioni riguardanti i percorsi inerenti ai loro indirizzi e alle rispettive offerte formative.

Il Salone dell’Orientamento Universitario è diventato ormai un appuntamento ricorrente

per i circa 9mila studenti bresciani impegnati nell’esame conclusivo del percorso di studi

superiore. Quest’anno sono oltre 30 gli enti che hanno aderito all’iniziativa, a cominciare dalle università ed accademie bresciane.

Hanno già garantito la loro presenza:

1 Accademia Belle Arti Carrara di Bergamo

2 Accademia Belle Arti Santa Giulia di Brescia

3 Assorienta

4 Enaip Botticino

5 IAAD Istituto di Arte Applicata di Torino

6 ITS JobsAcademy

7 ITS LegnArredo

8 ITS Lombarda per la mobilità sostenibile (Varese)

9 ITS Lombardia Meccatronica

10 ITS LONATI Ateneo della Moda

11 ITS Pavia città della Formazione

12 IUAV di Venezia

13 LABA Accademia Belle Arti di Brescia

14 Moodart Verona

15 NABA di Milano

16 Ordine Geometri Brescia

17 Scuola del Fumetto Comics

18 Scuola italiana design

19 Scuola mosaicisti del Friuli

20 Università Bocconi

21 Università Cattolica di Brescia

22 Università degli Studi di Brescia

23 Università degli Studi di Pavia

24 UNIMEDIA Facoltà mediazione linguistica di Milano

25 CIELS Facoltà mediazione linguistica di Padova

26 IULM Lingue e Comunicazione di Milano

27 Politecnico di Milano: Polo Regionale di Mantova

28 Università Unicusano

29 ISFAV Istituto di Fotografia di Padova

30 Università degli Studi di Ferrara

31 ITS Mobilità Sostenibile (Bergamo)

