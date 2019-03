Meteo Brescia, mercoledì nuvole e temperature in calo

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 13 marzo 2019 a Brescia.

Brescia

Nuvolosità compatta nel corso delle ore diurne; tempo stabile anche in serata con nubi sparse. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Lombardia

Condizioni di tempo prevalentemente stabile con nuvolosità diffusa nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio, possibili piogge al pomeriggio sul Cremonese e neve sulle Alpi fino a 900-1000 metri. Tempo asciutto in serata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio.

Italia

Tempo stabile e per lo più soleggiato tra Piemonte, Lombardia e Liguria di ponente, più instabile sugli altri settori con piogge, acquazzoni e nevicate in montagna oltre 800-1300 metri di quota, sia sulle Alpi che in Appennino. Migliora il tempo in serata e in nottata su tutte le regioni. Condizioni di tempo stabile al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi specie in Toscana. Peggiora dal pomeriggio con piogge e temporali diffusi specie tra Lazio e Umbria. Neve in Appennino oltre i 1300-1500 metri di quota ma in rapido calo in serata e in nottata fino a 600 metri tra Umbria e Marche.

Giornata caratterizzata dal bel tempo al sud Italia eccetto in Sardegna e dalla sera anche in Campania con piogge in arrivo. Sole prevalente in Sicilia, Calabria e in Puglia. Temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento in quelli massimi.

