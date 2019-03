Meteo Brescia, sabato ancora sereno, domenica aumentano le nuvole

Previsioni del tempo per le giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo 2019.

Brescia

Fine settimana all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno nell’intera giornata di sabato; nuvolosità irregolare domenica sia nelle ore diurne sia in serata. Temperature comprese tra +7°C e +19°C.

.Lombardia

Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente su tutto il territorio, nubi sparse in serata. Cieli nuvolosi domenica con piogge sparse al pomeriggio ed in serata sulle Prealpi e locali nevicate sulle Alpi fino a 1600 metri.

Italia

Tempo stabile al Nord Italia con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento specie su Friuli, Veneto e Liguria. Nuvolosità in aumento dalla serata su tutte le regioni con possibili pioviggini specie sulla Liguria. Molte nubi anche compatte al Centro, specie sul versante Tirrenico, ma con tempo generalmente asciutto al mattino e al pomeriggio, soleggiato sull’Adriatico. Possibili pioviggini tra Toscana e Lazio in serata e in nottata.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento localmente compatto specie sulle coste Tirreniche e dalla serata anche su Basilicata e Puglia. Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

