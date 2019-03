Renga, on line da oggi il video de L’odore del caffè | GUARDALO

il nuovo singolo anticipa il suo ottavo disco di inediti “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 aprile. In quel giorno anche il firmacopie a Elnòs

È online da oggi, giovedì 28 marzo, il video de “L’ODORE DEL CAFFÈ”, il nuovo singolo di FRANCESCO RENGA che anticipa il suo ottavo disco di inediti “L’ALTRA METÀ”, in uscita il 19 aprile. Online al seguente link www.youtube.com/watch?v=aAvjZTIEzCs, il video è stato ideato da Francesco Governa per la regia di Mauro Russo.

Scritto da Ultimo, “L’odore del caffè” è un brano che racconta di sentimenti e stati d’animo con un linguaggio semplice e diretto e grande intensità emotiva e vocale, quell’intensità che ha da sempre caratterizzato Francesco come uno degli artisti più apprezzati dal pubblico italiano.

Composto da 12 brani, “L’altra metà” e già disponibile in pre-order su iTunes e in pre-add su Apple Music e acquistabile in prenotazione nella versione CD e VINILE e in VINILE edizione autografata, in esclusiva Amazon.

Questa la tracklist de “L’ALTRA METÀ”: “Aspetto che torni”, “L’unica risposta”, “Bacon”, “Finire anche noi”, “L’odore del caffè”, “Meglio di notte”, “Dentro ogni sbaglio commesso”, “Improvvisamente”, “Sbaglio perfetto”, “Prima o poi”, “L’amore del mostro”, “Oltre”.

LE DATE DEL TOUR INSTORE DI FRANCESCO RENGA

Dal 19 aprile, giorno di uscita del nuovo album, Francesco incontrerà i suoi fan per presentare il nuovo album di inediti “L’ALTRA METÀ” con un instore tour: il 19 aprile a BRESCIA (C.C. “Elnòs Shopping” di Roncadelle, Brescia – ore 18.30); il 20 aprile a TORINO (Mondadori Bookstore in via Monte di Pietà, 2 – ore 18.00); il 23 aprile a ROMA (La Feltrinelli in via Appia Nuova, 427 – ore 18.00), il 24 aprile a FIRENZE (C.C. “Coop” Lastra a Signa, Firenze – ore 18.00), il 26 aprile a GENOVA (La Feltrinelli di Via Ceccardi, 16 – ore 18.00), il 27 aprile a MILANO (Mondadori Megastore di Piazza Duomo, 1 – ore 18.00), il 28 aprile a PADOVA (C.C. “Piazzagrande” di Piove di Sacco, Padova – ore 18.00), il 29 aprile a NAPOLI (Mondadori Bookstore in Piazza Vanvitelli, 10/A – ore 18.00), il 30 aprile a SALERNO (C.C. “Maximall” di Pontecagnano Faiano, Salerno – ore 18.00), il 2 maggio ad ASCOLI PICENO (C.C. “Città delle Stelle” – ore 18.00); il 3 maggio a CHIETI (C.C. “Centro D’Abruzzo” di San Giovanni Teatino, Chieti – ore 18.00), il 4 maggio a BARI (C.C. “Mongolfiera” Santa Caterina – ore 18.00), il 5 maggio a TARANTO (C.C. “Porte dello Jonio” – ore 18.00), l’8 maggio a MODENA (C.C. “La Rotonda” – ore 18.00), il 9 maggio a PALERMO (La Feltrinelli in via Cavour, 133 – ore 18.00), il 10 maggio a CATANIA (C.C. “Etnapolis” di Belpasso, Catania – ore 18.00), l’11 maggio a CALTANISSETTA (C.C. “Il Casale” di San Cataldo, Caltanissetta – ore 18.00).

Dopo il ritorno discografico Francesco presenterà anche dal vivo il suo ottavo disco di inediti con “VERONA e TAORMINA LIVE 2019”: due concerti unici all’interno delle magiche cornici dell’ARENA DI VERONA (27 maggio) e del TEATRO ANTICO di TAORMINA – ME (13 giugno). Due speciali anteprime live di un tour che prenderà il via il prossimo autunno e lo porterà dal vivo in tutta Italia.

