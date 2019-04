Rovato, Lombardia Carne al via sabato: ecco il programma completo

Lombardia Carne, la Fiera Nazionale dedicata agli animali da carne, tornerà da sabato 6 aprile a lunedì 8 al Cento Fiere Franciacorta a Rovato (BS).

L’evento è stato presentato oggi in Regione alla presenza del presidente Attilio Fontana, dell’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi, del sindaco di Rovato Tiziano Belotti, dell’europarlamentare leghista Danilo Oscar Lancini e del conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani. L’obiettivo dichiarato è bissare il successo della scorsa edizione, quando la rassegna ha conquistato ben 10mila visitatori, con un un centinaio di espositori e 800 animali.

Grande spazio anche per i convegni, i prodotti del settore zootecnico, la gara di tosatura, la scuola di equitazione e la mostra mercato bovina, equina, ovicaprina – i cui capi parteciperanno al concorso ufficiale che premia oltre quaranta categorie di bestiame – e delle macchine e attrezzature agricole. Ma protagoniste saranno anche le delizie tipiche del territorio, con degustazioni e stand dedicati. A partire dal concorso El salam piö bu de la Franciacürta che vedrà sfidarsi i migliori norcini locali, e proseguendo con gli show cooking e con le carni offerte dai macellai rovatesi, da accompagnare con il pane, i prodotti da forno e i vini della zona. Il tutto senza dimenticare il prelibato manzo all’olio di Rovato De.Co, che sarà al centro di un concorso che vedrà sfidarsi famiglie, massaie e appassionati di cucina che si diletteranno con questa particolare preparazione.

LOMBARDIA CARNE A ROVATO: IL PROGRAMMA

Alcuni appuntamenti anticiperanno la tre giorni:

-Mercoledì 3 aprile ore 20.30, presso la Sala del pianoforte del Municipio, sarà presentato il libro “Benvenuti a Rovato, Storia Arte Paesaggio” con l’inaugurazione della nuova Gipsoteca nel palazzo Comunale;

-Venerdì 5 aprile alle ore 20.00, presso la Sala del pianoforte del Municipio, sarà possibile partecipare al convegno organizzato da Coldiretti di Brescia “Carne bovina: provenienza, tracciabilità, qualità e dieta sana”

Sabato 6 Aprile 2019:

-Ore 9.00: Apertura della Fiera al pubblico: Mostra mercato macchine, attrezzature agricole e prodotti connessi; stand gastronomici con degustazione e vendita di prodotti tipici del settore agroalimentare.

-Dalle ore 9.00:

•Scuola di equitazione per bambini, adulti e disabili, in collaborazione con “La Vecchia Fattoria” di Pontoglio.

•Area bambini con giostre, attrazioni e dolci.

– Dalle ore 10.00 “Laboratorio didattico del pane” a cura del Sindacato Panificatori della Provincia di Brescia

-Dalle 10.00 alle 18.00 Ludoteca Itinerante con 80 giochi in legno di una volta

-Ore 10.00: presso la sala Foro Boario Convegno organizzato dalla Confagricoltura Brescia – Unione Provinciale Agricoltori

-Ore 14.00: Preparazione di salsiccia di castrato e degustazioni in collaborazione con l’Associazione Norcini Bresciani.

-Ore 15.30: Convegno organizzato da Sindacato Panificatori della Provincia di Brescia “Pane fresco = Pane salutare?” presso la sala del Foro Boario

-Ore 19.00: Chiusura Fiera.

Domenica 7 Aprile 2019:

-Ore 7.30: Apertura fiera al pubblico:

mostra mercato del bovino da carne e del vitellone da ristallo, degli equini e ovicaprini. Mostra mercato di macchine, attrezzature agricole e prodotti, stand gastronomici; degustazioni e vendita di prodotti tipici del settore agroalimentare.

-Dalle ore 9.00:

• Preparazione di salame nostrano e degustazioni a cura dell’Associazione Norcini Bresciani.

• Scuola di equitazione per bambini, adulti e disabili e laboratori per bambini in collaborazione con “La Vecchia Fattoria” di Pontoglio.

• Area bambini con giostre, attrazioni e dolci.

-Ore 10.00: Inaugurazione ufficiale con Autorità in visita alla rassegna.

-Ore 11.00: Diretta di Teletutto con la trasmissione “In Piazza con Noi” conducono Clara Camplani e Andrea Lombardi, con la partecipazione di Tonino Zana.

-Dalle ore 11.00 alle ore 15.00: Degustazione di prodotti tipici enogastronomici a cura dei ristoranti di Rovato aderenti all’iniziativa.

– Ore 11.00: Valutazione dei salami partecipanti alla 23a edizione del concorso “El salam piö bu de la Franciacürta” (iscrizioni e consegna salami presso l’Ufficio Fiera sabato 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e domenica 7 aprile dalle ore 7.30 alle ore 10.00).

-Ore 14.30: Premiazione dei primi classificati e assegnazione Premi Assoluti “Lombardia Carne 2019”.

-Ore 16.00: Premiazioni ufficiali 130a Edizione.

-Ore 19.00: Chiusura Fiera.

-La giornata sarà animata dalle esibizioni della scuola di ballo country “Wild Angels Lombardia” dell’Associazione “Eventi Country Brescia”.

-Presso la sala Foro Boario Mostra Fotografica: “Agricoltura, storia e cultura” realizzata dal sig. Mor Stabilini Cesare di Chiari tel. 3389995571

Lunedì 8 Aprile 2019:

-Ore 7.30: Apertura della fiera al pubblico e mercato merceologico settimanale.

-Ore 13.00: Chiusura 129a Edizione Lombardia Carne.

INFORMAZIONI DI SERVIZIO

Ingresso:

Sabato 6 e Lunedi 8 Aprile l’ingresso alla fiera è libero. Il biglietto d’ingresso intero domenicale è di 5 Euro, e comprende la degustazione di manzo all’olio di Rovato o di altri prodotti tipici.

Il prezzo del biglietto d’ingresso domenicale è ridotto a 3 Euro a partire dai 65 anni di età, oppure per l’ingresso dopo le ore 16.00. L’ingresso è sempre gratuito per i ragazzi di età fino a 15 anni.

Come raggiungere Lombardia Carne:

All’autostrada A4 uscita Rovato – svoltare a sinistra – proseguire per 200 mt e alla rotonda svoltare ancora a sinistra – alla rotonda successiva proseguire dritto lungo il viale alberato – alla seconda rotonda svoltare a destra verso il comando di polizia municipale.

