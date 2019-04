E’ arrivata la pioggia: la terra respira, i treni vanno in tilt

La pioggia, tanto attesa e annunciata, è arrivata. Da qualche ora, infatti, temporali di portata significativa si stanno verificando in tutta la Lombardia e anche nel Bresciano. Una boccata d’ossigendo per laghi e fiumi, provati dalla scarsità di precipitazioni degli ultimi mesi, ma anche per l’agricoltura, per cui si annuncia un’estate difficile.

PIOGGIA, DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE

I temporali, però, hanno provocato forti disagi alla circolazione stradale, con code e rallentamenti in diverse zone, oltre a qualche isolato allagamento. La situazione più grave è quella dei treni: il sito di Trenord, infatti, in questo momento segnala situazioni critiche su 18 delle direttrici gestite. Per i Bresciano, in particolare, sono da segnalare problemi nei collegamenti con Cremona (soppresso per un guasto alle porte uno dei treni più utilizzati dai pendolari) e sulla linea Verona-Brescia-Treviglio-Milano.

