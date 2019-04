Vinitaly, il Franciacorta c’è: 65 le cantine presenti a Verona

Franciacorta torna anche quest’anno a Vinitaly confermandosi come un’eccellenza nel panorama vitivinicolo internazionale. Saranno 65 le aziende presenti alla 52° edizione dell’evento veronese che porteranno in degustazione le loro migliori etichette, raccontando l’impegno e la passione che caratterizza il loro vino.

In un’area espositiva interamente dedicata, Franciacorta celebrerà, insieme a quanti sceglieranno di vivere questa esperienza, l’eleganza di un prodotto riconosciuto come uno dei più autorevoli ambasciatori del Made in Italy e la bellezza di un territorio ricco di storia, cultura, tradizioni capaci di affascinare e coinvolgere ogni appassionato del buon gusto.

“A fianco delle varie attività che Franciacorta affronta ogni anno con impegno e passione sul fronte estero, Vinitaly resta una costante.” – dichiara Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta. “Il Salone del vino rappresenta infatti una prestigiosa vetrina per il mercato internazionale e rimane fondamentale non solo per consolidare i rapporti e le sinergie già esistenti, ma anche per aprirsi a nuove opportunità, stringere collaborazioni e allacciare nuovi contatti. Tra gli stand delle varie aziende, i numerosi operatori attesi potranno lasciarsi sedurre dalla qualità delle nostre produzioni e avere un assaggio non solo del nostro vino, ma della cultura della Franciacorta, una terra ricca di storia, tradizioni ed eccellenze”.

Sarà importante in questo senso anche la presenza di diverse tipologie di Franciacorta al Ristorante d’autore (situato al primo piano del Palaexpo): un appuntamento quotidiano con il gusto, che nasce dalla volontà di presentare al grande pubblico, nazionale ed internazionale, proprio le eccellenze italiane, attraverso l’interpretazione di grandi chef.

Alla manifestazione, in programma dal 7 al 10 aprile 2019 presso Veronafiere, Franciacorta sarà presente all’interno del Palaexpo nel padiglione Lombardia (lato Nord, 2° piano) con 46 cantine (area Franciacorta) e con altre 19 presenti nei padiglioni esterni al Palaexpo.

Cantine presenti al Palaexpo nel padiglione Lombardia (lato Nord, 2° piano):

Antica Fratta, Az. Agr. Fratelli Berlucchi, Società Agr. Santo Stefano, Barboglio De Gaioncelli, Bariselli Gabriella, Barone Pizzini, Bellavista, Contadi Castaldi, Berlucchi Guido, Biondelli, Boccadoro, Bonfadini, Bosio, Ca Del Bosco, Camilucci, Cantina Chiara Ziliani, Castel Faglia Monogram, Castelveder, Clarabella, Corte Aura, Facchetti, Faccoli Lorenzo, Ferghettina, Ibarisei, La Fioca, La Fiorita, La Torre, La Valle, Lantieri De Paratico, Le Marchesine, Le Quattro Terre, Lovera, Marzaghe, Mirabella, Quadra, Ricci Curbastro Rontana, Romantica, Ronco Calino, Santa Lucia, Santus, Tenuta Ambrosini, Tenuta Moraschi, Ugo Vezzoli, Vezzoli Giuseppe, Vigna Dorata, Villa Franciacorta,

Cantine presenti nei padiglioni esterni:

1701 Vi.te.

ABRAMI ELISABETTA PAD. 8 – STAND F5

CA’ D’OR PAD. 3 – STAND B6

CASTEL FAGLIA PAD.5 – STAND E5

CASTEL FAGLIA MONOGRAM PAD.4 – STAND C4

CASTELLO DI GUSSAGO LA SANTISSIMA PAD.7 – STAND D5

CAVALLERI PAD.8 – STAND. F8/F9 Pos. 20

CORTE FUSIA PAD.8 – STAND. F8/F9 Pos. 12

DERBUSCO CIVES PAD.7 – STAND B5

FRANCA CONTEA PAD.D – STAND E4/F4

LA MONTINA PAD.8 – STAND L4

LO SPARVIERE PAD.8 – STAND F4

MARCHESE ANTINORI TENUTA MONTENISA PAD.7 – STAND D2

MONTE ROSSA PAD.6 – STAND B6

MONZIO COMPAGNONI PAD.8 – STAND G5 *PAD.7 – STAND A3 * PAD. 8 – STAND H5

MOSNEL PAD.8 – STAND G8/G9 Pos. 5

SAN CRISTOFORO PAD.8 – STAND C8/C9 Pos. 3

SULLALI PAD.7 – STAND B5

TERRA MORETTI PAD.7- STAND B3/B4

UBERTI PAD.7 – STAND B1

VILLA CRESPIA PAD.7 – STAND B5 * Palaexpo STAND D10

