Brescia, ecco i sei negozi storici premiati dalla Regione

Sono sei i negozi storici della provincia di Brescia che verranno premiati domani, lunedì 8 aprile, dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Mattonzoli al Belvedere di Palazzo Pirelli alle ore 14.

I NEGOZI STORICI PREMIATI

NUOVA DELLA FIORE – Botticino (BS) – 1904 – Storica attività

L’attività trae origine dal pastificio che Faustino Della Fiore apre nel lontano 1904. Dopo pochi anni diventa anche forneria. Nel 1925 passa in gestione al figlio Isidoro e, dal 1949 al nipote Lorenzo. Punto di riferimento cittadino per ben 42 anni, Lorenzo cede l’attività ad Antonio Giurandeo che la gestisce fino al 2014. Il panificio, oggi anche Bar, è nuovamente nelle mani della famiglia Della Fiore, con Annamaria Fappani e suo figlio Michele Della Fiore, nipote dell’indimenticato Lorenzo.

OSTERIA LA GROTTA – Brescia – 1964 – Locale storico

Situato nel caratteristico vicolo del Prezzemolo nel centro storico di Brescia, con la gestione della famiglia Bettoni La Grotta si afferma non solo per la qualità della cucina, ma anche per l’inconfondibile atmosfera delle sale, dove il tempo sembra essersi fermato. Dal 2001 subentrano i soci Duina-Plebani-Giacomelli, tuttora titolari, impegnati a conservare con cura tutte le peculiarità di questa Osteria: le ricette della tradizione bresciana e la straordinaria eleganza degli ambienti (arredi d’epoca, tavoli e sedie in massello, finemente intarsiati, soffitti in legno con travi a vista, muri decorati con affreschi d’autore, anche all’esterno). Di particolare importanza è il locale cantina: la ghiacciaia del vecchio Ospedale di Brescia, risalente al 1600.

ALIMENTARI ZUBANI MADDALENA – Marmentino (BS) – 1955 – Storica attività

Pietro Zubani è il fondatore di un negozio diventato da subito un punto di riferimento per la comunità locale: vi si trovano anche ottimi formaggi, salumi e burro, tipici della Val Trompia. Dal 1984 è titolare la figlia Maddalena. Gentilezza e qualità dei prodotti, hanno reso questo indirizzo anche un luogo di aggregazione per l’intera frazione in cui è collocato.

ANTICA TRATTORIA EL BUTIGHET – Rovato (BS) – 1958 – Storica attività

Le origini di questo ristorante, fra i più antichi della zona, risalgono all’inizio del secolo scorso, quando i coniugi Angela e Francesco Facchetti aprono una trattoria con annessa locanda e apposito spazio per i cavalli. A quei tempi era fiorente il mercato settimanale dei bovini, uno tra i più importanti della Lombardia, e il lavoro non mancava. Oggi, come allora, vi si possono gustare piatti tipici e genuini della Franciacorta, in un ambiente rinnovato ma accogliente e famigliare come una volta.

MACELLERIA FOSSATI – Rovato (BS) – 1956 – Storica attività

Il Comune di Rovato vanta una lunga e solida tradizione nel commercio di carni bovine, testimoniata anche dalla storica fiera nazionale “Lombardia Carne” che vi si tiene ogni anno. La Macelleria Fossati si inserisce in questo settore dal 1956, con Bortolo Fossati, che la mantiene fino al 1991. Dopo di lui subentra il figlio Federico, l’attuale titolare.

ORTOFRUTTA ZUBANI F. – Rovato (BS)- 1958 – Storica attività

L’attuale titolare è Fausto Zubani, che dal 1989 prosegue il commercio di frutta e verdura, con l’aggiunta di articoli di drogheria e produzione di verdura cotta. L’Ortofrutta Zubani è un importante punto di riferimento per gli abitanti della zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments