Beccalossi: Autonomia? No, il vero “spacca Italia” è il reddito di cittadinanza

Lo dichiara Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo misto in Lombardia, intervenendo nel dibattito sulla trattativa per l’autonomia differenziata

“Con Napoli che da sola raccoglie più richieste che in tutta la Lombardia e Roma che supera l’intero Veneto è il reddito di cittadinanza il vero ‘spacca Italia’, altro che l’autonomia. Non ammetterlo è da incoscienti e non dare alle Regioni del Nord l’opportunità di ottenere maggiori poteri sarebbe un colpo gravissimo all’economia di tutto il Paese”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, consigliere regionale del Gruppo misto in Lombardia, intervenendo nel dibattito sulla trattativa per l’autonomia differenziata, dopo gli interventi dei governatori Attilio Fontana e Luca Zaia oggi a Roma.

“Il reddito di cittadinanza –prosegue Viviana Beccalossi- si sta dimostrando una gigantesca misura di propaganda elettorale e non a caso sta avendo successo nei ‘territori di conquista’ dei 5 stelle, mentre si darebbe l’ennesima sberla in faccia ai milioni di cittadini lombardi e veneti che si sono espressi con i referendum, oltre a tutti quelli delle altre Regioni favorevoli a questo percorso”.

“Non concedere l’autonomia–conclude Viviana Beccalossi – sarebbe quindi una doppia beffa. Si continuerà a spremere la parte del Paese che di fatto traina l’economia, mentre al Sud invece di creare lavoro e sviluppo si sceglie di continuare con il denaro distribuito a pioggia”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments