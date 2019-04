Sfondano la vetrina con un’auto ariete: svaligiata l’Ottica Belleri di via Diaz

Potrebbe essere di diverse decine di migliaia di euro il bottino del colpo avvenuto questa notte nel pieno cuoree di Brescia. Una banda di malviventi, infatti, ha preso di mira lo storico negozio Ottica Belleri di via Diaz, sfondandone la vetrina e fuggendo con centinaia di occhiali delle marche più famose e costose.

I ladri, certamente un gruppo organizzato, sono entrati in azione intorno allle 4 di notte. Per effettuare il colpo hanno rubato un’auto, utilizzandola come ariete per abbattere la vetrina anti-sfondamento. Una volta nel negozio, quindi, hanno fatto razzia degli occhiali più preziosi e si sono dati alla fuga con una seconda auto. Un furto durato pochissimi minuti, tanto che all’arrivo delle forze dell’ordine della banda non c’era già più traccia.

Le indagini sono affidate dalla Polizia, che spera di trovare qualche indizio utile a individuare i colpevoli soprattutto grazie alle numerose telecamere di videosorveglianza della città.

