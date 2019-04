Con la Smart contro un camper, oggi i funerali di Davide Leali

L'ultimo saluto a Davide Leali, morto sabato sera in un incidente stradale in Abruzzo, è in programma oggi pomeriggio a Salò

Il tragico incidente in cui ha perso la vita il ragazzo è avvenuto sulla statale 16 Adriatica in provincia di Teramo, non lontano da San Benedetto del Tronto. Al volante della sua Smart, Leali è finito contro un camper che viaggiava in direzione opposta.

La salma del 27enne, molto conosciuto nel settore del calcio giovanile bresciano, è stata riconsegnata alla famiglia domenica. Davide Leali lavorava con il padre nell’impresa di famiglia.

I funerali si svolgeranno alle 16, nel Duomo.





