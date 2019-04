Manifestazioni per la Festa dei lavoratori: tutte le modifiche alla viabilità

1

In occasione della Festa dei Lavoratori e di altri eventi a Brescia, mercoledì 1 maggio saranno adottate alcune modifiche alla viabilità nelle zone interessate dalle manifestazioni.

Festa dei Lavoratori:

Dalle 10 alle 16 sarà chiusa al traffico e vietata la sosta in via Violino di Sopra, tra via Settima e via Nona. Nello stesso periodo anche gli autobus potranno variare il loro percorso, in particolare la Linea 9 direzione Violino da via Ventunesima svolterà a destra in via Violino di Sopra (dove sarà posto il capolinea provvisorio) e la Linea 9 direzione Buffalora dal capolinea provvisorio di via Violino di Sopra svolterà prima a sinistra in via Tredicesima, poi a destra in via Violino di Sotto, tornando sul percorso regolare.

Festa 1° Maggio:

Dalle 6 alle 24 sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Porta Pile, tra via Delle Battaglie e via Nino Bixio.

Dalle 9 la stessa via sarà chiusa al traffico, fatta eccezione per i residenti e gli autorizzati che potranno accedervi in base alle esigenze della manifestazione.

Festa Nazionale del Lavoro:

Dalle 10, al passaggio del corteo, saranno chiuse al traffico piazzale Garibaldi, corso Garibaldi, via Pace, via Dante, via fratelli Porcellaga, corso Martiri della Libertà, via Moretto, via Gramsci, piazza del Mercato, via Quattro Novembre e via X Giornate.

Festa Diocesana del Lavoro:

Dalle 14 alle 20 sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, nel lato ovest di via dei Mille, tra via Cairoli e circa 70 metri in direzione sud (con l’eccezione per i veicoli di emergenza e delle autorità).

Manifestazione automobilistica – 31esima edizione Circuito della Fascia D’Oro:

Dalle 5 alle 16 sarà vietata la sosta in piazzale Arnaldo, nelle carreggiate nord, sud e ovest.

Dalle 8 alle 16 saranno chiuse al traffico le carreggiate di piazzale Arnaldo. In particolare la carreggiata nord tra via Trieste e vicolo dell’Aria, la carreggiata ovest tra via Tosio e corso Magenta e la carreggiata sud tra corso Magenta e via Spalti San Marco. Nello stesso periodo sarà obbligatorio svoltare a destra in Vicolo Dell’Aria da piazzale Arnaldo, e sarà chiusa al traffico via Spalti San Marco e sarò revocato l’obbligo di svolta a destra per accedere in vicolo Dell’Ortaglia. Inoltre saranno chiuse al traffico via Vittorio Emanuele II, via dei Mille, via Calatafimi, via Lupi di Toscana, via Brigata Meccanizzata Brescia, via San Pellico, via San Faustino, via del Castello, via Brigida Avogadro e via fratelli Lechi.

Anche gli autobus subiranno delle modifiche al loro percorso; la linea 11 direzione Botticino e la linea 12 direzione Verrocchio da corso Magenta svolteranno a destra in vicolo Ortaglia e successivamente a sinistra in piazzale Arnaldo, tornando sul percorso normale. Non saranno previste fermate soppresse o provvisorie.

