Meteo Brescia, primo maggio piacevole con sole e temperature primaverili

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 1 maggio 2019 a Brescia.

Brescia

Sole prevalente nel corso dell’intera giornata; condizioni di meteo stabile anche nella serata con cieli sereni. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.

Lombardia

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; sereno anche nelle ore serali.

Italia

Festa dei Lavoratori con il bel tempo al nord Italia eccetto qualche disturbo maggiore specie al pomeriggio sull’ Emilia Romagna, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia con acquazzoni o temporali probabili a ridosso dei rilievi.

Mattinata per lo più stabile al centro Italia ma con nubi irregolari in transito. Piogge e temporali diffusi al pomeriggio sui settori interni, ancora asciutto lungo le coste. Fenomeni in esaurimento in serata.

Giornata variabile anche al sud Italia con tempo stabile al mattino, acquazzoni o temporali in rapido sviluppo al pomeriggio su gran parte delle regioni eccetto lungo le coste peninsulari e insulari. Fenomeni in esaurimento in serata. Temperature in aumento.

Previsioni del tempo in collaborazione con Centro meteo italiano.

www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments