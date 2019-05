Braccio di ferro, il bresciano Manuel è campione italiano… col sinistro

Ora il giovane campione di Lonato, arrivato anche secondo col braccio destro, sarà in Grecia per rappresentare l'Italia agli Europei

In Italiano vincere con la sinistra significa vincere facilmente. Ma non è certamente quanto avveenuto al 29enne bresciano Manuel Battaglia, che nei giorni scorsi si è laureato campione italiano di braccio di ferro.

Il campione lonatese – soprannominato “roccia” – ha preso parte ai campionati italiani di Mosano, nelle Marche, e ha trionfato nella categoria per il braccio sinistro. Ma per un soffio non ha centrato anche il primo posto nelle competizioni con il destro, classificandosi al secondo post. Ora, dal 20, Manuel Battaglia – allenato da Cristian Guatta – sarà in Grecia per rappresentare l’Italia agli Europei.

