Degustazione speciale da Signorvino Brescia: Joe Bastianich porta i suoi vini e le sue canzoni

Sono appuntamenti imperdibili quelli previsti nel calendario eventi di Signorvino Brescia.

L’enocatena che ormai conta 16 punti vendita in tutta Italia è da sempre attiva nella promozione del vino italiano ed intenta, grazie alla realizzazione di molti eventi, a comunicare questo entusiasmante mondo, ad una platea sempre più eterogenea di pubblico.

La comunicazione e l’approccio al vino deve essere infatti semplice e divertente, ma stavolta l’incontro avrà anche un protagonista d’eccezione.

Martedì 14 maggio dalle ore 18:30 alle ore 20:30 sarà direttamente Joe Bastianich a raccontarsi al pubblico di Signorvino Brescia, accompagnato da una chitarra, le sue canzoni e i vini della sua cantina di famiglia. Un’atmosfera magica e intima che offrirà uno sguardo inedito sulla vita del celebre Restaurant Man.

La degustazione guidata riguarderà tre vini di punta della Tenuta Bastianich che dal 1997 lavora vigneti della DOC Colli Orientali del Friuli.

3 vini in degustazione con abbinamenti:

➡ Venezia Giulia Friulano IGT “Plus” 2015

➡ Colli Orientali del Friuli DOC “Vespa Bianco” 2016

➡ Venezia Giulia Rosso IGT “Vespa Rosso” 2014

Per partecipare all’evento è prevista la prenotazione obbligatoria ed un costo di 40 euro a persona.

Venerdì 17 maggio dalle ore 19:30 alle ore 23:30 sarà invece ad ingresso libero la serata alla scoperta di Contadi Castaldi, l’azienda che più di tutte si è specializzata nell’arte dell’innovazione, ricercando all’interno della Franciacorta i vigneti più evocativi e i vignaioli più appassionati. Franciacorta che hanno il ritmo dentro, da provare con le ostriche selezionate esclusivamente per questa occasione. La serata sarà poi accompagnata da Vinyl Dj Set by The Lovers.

Signorvino Brescia: Piazza della Vittoria 7, Brescia, Tel: +39 030 2942216

E-mail: [email protected]

