Meteo Brescia, martedì gli acquazzoni continuano a bagnare la città

Previsioni del tempo per la giornata di martedì 14 maggio 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge o acquazzoni per la restante parte della giornata ed anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.

Lombardia

Tempo stabile al mattino con ampie schiarite su gran parte del territorio, nubi compatte sulle pianure meridionali; locali piogge o brevi temporali nel pomeriggio sui settori orientali e sulle Alpi. Precipitazioni nelle ore serali sule aree pedemontane e sulle pianure centro occidentali.

Italia

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre dal pomeriggio sono attesi acquazzoni o temporali sparsi sia sulle coste che sulle zone interne. Neve su Alpi e Appennini in calo fino a 600-900 metri. Piogge e acquazzoni al Centro fin dal mattino con fenomeni anche intensi soprattutto sugli Appennini e sul versante adriatico, nevosi oltre i 900-1100 metri. Cieli irregolarmente nuvolosi sul versante tirrenico con solo qualche precipitazioni specie sul Lazio.

Giornata all’insegna della generale instabilità al Sud Italia, con piogge, acquazzoni e locali temporali sia nelle ore diurne che in quelle serali. Fenomeni in esaurimento solo dalla notte soprattutto sulle Isole Maggiori, precipitazioni sparse altrove. Temperature stazionarie o in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

