Meteo Brescia, mercoledì tregua di giorno, pioggia in serata

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 22 maggio 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo stabile nel corso delle ore diurne con cieli generalmente poco nuvolosi; piogge in serata. Temperature comprese tra +12°C e +22°C.

Lombardia

Cieli generalmente nuvolosi al mattino su tutto il territorio; locali piogge pomeridiane sulle Alpi anche a carattere temporalesco, asciutto altrove. Rovesci anche in serata sui settori centro orientali.

Italia

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino al Nord Italia con piogge associate in Liguria, Veneto, Friuli ed Emilia Romagna. Precipitazioni in intensificazione al nord-est, Alpi e Appennino al pomeriggio e possibili temporali. Fenomeni in attenuazione in serata o nottata.

Tempo stabile al mattino eccetto in Toscana con deboli piogge, peggiora su tutte le regioni al pomeriggio con piogge e temporali specie sui settori interni. Fenomeni in esaurimento tra la serata e la nottata.

Giornata di bel tempo al sud Italia con qualche nube in transito. Da segnalare soltanto la possibilità di locali piogge o acquazzoni pomeridiani tra Molise, Puglia e Campania ma in rapido esaurimento entro la serata. Temperature stazionarie o in leggero aumento sia nei valori minimi che soprattutto quelli massimi.

