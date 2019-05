Protezione civile, a Brescia quasi 200 mila euro per il triennio 2019-2021

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, una delibera a favore delle colonne mobili provinciali, per finanziare nel triennio 2019-2021 l’acquisto di mezzi e dotazioni tecniche necessarie alle operazioni di soccorso della popolazione civile in caso di emergenze.

La delibera regionale fa seguito a quanto stabilito da un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di dicembre del 2017, emanato a seguito dell’emergenza terremoti in Centro

Italia tra il 2016 e il 2017, decreto che individua, tra l’altro, le tipologie di mezzi, le attrezzature tecniche durevoli e le manutenzioni necessarie per assicurare la piena

efficienza ed efficacia delle unità e dei moduli di Protezione civile.

“Il riparto delle risorse è stato deciso di comune accordo con le singole province e la Città metropolitana di Milano – ha spiegato l’assessore – e le risorse stesse verranno rese

disponibili da Regione Lombardia attraverso un Piano triennale di dettaglio con le proposte progettuali di ogni singola provincia”.

“Regione Lombardia dimostra ancora una volta la volontà di voler migliorare sempre di più il proprio sistema di Protezione civile – ha puntualizzato l’assessore regionale – benché questo sia già a buoni livelli di efficienza e tempestività nei soccorsi, come sperimentato in più di un’occasione”.

I FINANZIAMENTI NEL DETTAGLIO

Di seguito il riparto dei fondi suddiviso per provincia:

– Bergamo: 57.900 euro annui per un totale di 173.700 nel triennio 2019-2021

– Brescia: 65.200 euro annui per un totale di 195.600 euro nel triennio

– Como: 34.000 euro annui per un totale di 102.000 euro nel triennio

– Cremona: 29.750 euro annui per un totale di 89.250 euro nel triennio

– Lecco: 35.150 euro annui per un totale di 105.450 euro nel triennio

– Lodi: 30.200 euro annui per un totale di 90.600 euro nel triennio

– Mantova: 27.600 euro annui per un totale di 82.800 euro nel triennio

– Milano: 53.850 euro annui per un totale di 161.550 euro nel triennio

– Monza e Brianza: 33.150 euro annui per un totale di 99.450 euro nel triennio

– Pavia: 44.800 euro annui per un totale di 134.400 nel triennio

– Sondrio: 34.300 euro annui per un totale di 102.900 euro nel triennio

– Varese: 54.100 euro annui per un totale di 162.300 euro nel triennio.

