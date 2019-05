Meteo Brescia, continua il tempo instabile: mercoledì ancora deboli piogge

Previsioni del tempo per la giornata di mercoledì 29 maggio 2019 a Brescia.

Brescia

Tempo instabile nel corso delle ore diurne con deboli piogge sparse che andranno ad esaurirsi soltanto nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +17°C.

Lombardia

Tempo generalmente instabile con neve sulle Alpi a quote alte, piogge sparse sui restanti settori ad esclusione delle aree occidentali che si manterranno più asciutte. Migliora in serata.

Italia

Insiste il maltempo su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale con locali schiarite durante la giornata. Piogge e temporali fin dal mattino sulle altre regioni con i fenomeni più intensi sull’Emilia Romagna e basso Veneto. Neve sulle Alpi e in Appennino oltre i 1700-2000 metri di quota. Tempo instabile anche al Centro con piogge e acquazzoni diffusi. Attesi fenomeni intensi localmente a carattere di temporale al pomeriggio tra Toscana, Umbria e Marche. Cieli irregolarmente nuvolosi al sud Italia con precipitazioni al mattino lungo le coste di Campania e Calabria, più asciutto altrove. Piogge o acquazzoni probabili al pomeriggio su tutte le regioni eccetto in Sardegna e Sicilia occidentale. Temperature in diminuzione su tutta l’Italia.

