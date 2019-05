Il meteo di giovedì 30 maggio: tempo stabile e sereno fino alla sera

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 30 maggio a Brescia e provincia.

Brescia

Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno sia al mattino sia poi al pomeriggio; nuvolosità diffusa in serata ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

Lombardia

Tempo in prevalenza stabile con ampie schiarite al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, salvo locali acquazzoni sulle Alpi ma in rapido esaurimento. In serata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi su gran parte della regione, ma sempre con tempo asciutto.

Italia

Tempo asciutto al mattino al Nord Italia con nubi sparse e ampie schiarite prima che al pomeriggio l’instabilità aumenti specie sui settori orientali. Residue precipitazioni su Veneto e Friuli in serata, fenomeni in esaurimento nella notte.

Locali piogge al Centro già nelle prime ore del giorno, con l’instabilità che tenderà ad aumentare con acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in serata. Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali, specie nelle ore diurne, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie al pomeriggio su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna. Fenomeni in attenuazione dalla sera. Temperature minime in calo mentre le massime sono attese in aumento al Nord e sul versante tirrenico.

Previsioni a cura e in collaborazione con www.centrometeoitaliano.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments