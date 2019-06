Rezzato piange Angelo Mazzotta, vittima di un tragico incidente

Il 21enne era originario di Avola, in Sicilia, ma viveva a Rezzato con la madre e la sorella. Faceva l'operaio, ma era anche personal trainer e barman

E’ Angelo Mazzotta la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 5, nella galleria La Guardia di Vobarno, in Valsabbia.

Il 21enne era originario di Avola, in Sicilia, ma viveva a Rezzato con la madre e la sorella. Di lavoro faceva l’operaio in una ditta della zona, ma era anche un personal trainer e – nonostante l’età – un esperto barman (aveva lavorato in diversi locali).

Aveva trascorso l’ultima nottata con la fidanzata, poi si era diretto verso casa. Forse un colpo di sonno o una distrazione gli ha fatto perdere il controllo dell’auto, che ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro un pullman. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

