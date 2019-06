Droga, Beccalossi: Brescia centro per criminali dall’Est, servono pene esemplari

Lo dichiarail consigliere regionale commentando gli esiti del blitz antidroga condotto dai Carabinieri in Trentino e a Brescia

“L’ ennesima maxi operazione delle forze dell’ordine conferma purtroppo ciò che è chiaro a tutti: a Brescia il problema del traffico di droga e del controllo di bande criminali dell’Est Europa è fenomeno attuale e preoccupante e, ancora una volta, vede coinvolti personaggi già noti. È inutile arrestare a ciclo continuo questi criminali per poi ritrovarseli poco dopo a commettere gli stessi reati”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi , consigliere regionale (Gruppo Misto), commentando gli esiti del blitz antidroga condotto dai Carabinieri in Trentino e a Brescia, che ha portato all’arresto di 18 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

“Complimenti –conclude Viviana Beccalossi- agli uomini dell’Arma e della Guardia di Finanza per il lavoro svolto per stroncare questa ‘via della droga’ tra Albania e Brescia. Con la speranza che questa volta al successo dell’operazione corrispondano anche pene il più severe possibili per gli spacciatori”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments