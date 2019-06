Traffico illecito di rifiuti, due depositi anche nel bresciano: 20 gli arresti

I Carabinieri del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) di Milano sono stati protagonisti di una vasta operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti che ha coinvolto numerose regioni italiane: dalla Campania al Veneto, toccando anche Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.

Le indagini – che sono la prosecuzione di un’altra indagine terminata a febbraio con 15 arresti in seguito all’incendio verificatosi in un deposito di Milano nell’ottobre 2017 – sono state coordinate dai pm Donata Costa e Silvia Bonardi e hanno portato a 20 arresti. A gestire il traffico illecito di rifiuti – come riporta La Repubblica – sarebbe stata una società con sede in provincia di Milano.

I rifiuti venivano illegalmente stoccati nei capannoni di Pontevico, Gessate, Torbole Casaglia, Tabellano, Verona e Meleti. Oltre a quella di Milano sono state quindi 7 le discariche sequestrate, ed è stato disposto anche il sequestro di 400mila euro.

