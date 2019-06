Fiere bresciane senza crisi: ecco i dati delle presenze nel 2018

Il sistema fieristico bresciano, pur parcellizzato tra diverse strutture, gode di buona salute. A dimostrarlo sono i dati diffusi nelle scorse ore dall’osservatorio Aefi sul settore fieristico, che indicano una crescente presenza di pubblico legata al settore business negli ultimi anni. Di seguito i dati delle principali manifestazioni che si svolgono nella Leonessa per il 2018.

I DATI DELLE FIERE BRESCIANE

BRIXIA FORUM

108.603 presenze totali nel 2018 (+ 22% rispetto agli 89.000 nel 2017)

63 eventi (+97% rispetto ai 32 del 2017)

1.052.148 € di ricavi nel 2018 (+ 30% rispetto ai 808.369 € registrati nel 2017)

Tra le manifestazioni fieristiche che si svolgeranno presso il polo Brixia Forum, già contrattualizzate per i prossimi anni si segnalano: Cosmogarden (2020-2021-2022-2023), Cosmodonna (2020-2021-2022-2023-2024), Mille Miglia (2020), Memoria (2021).

Completano l’offerta le manifestazioni di varia natura calendarizzate per il prossimo semestre, tra cui il Festival dell’Oriente, Rombo di Tuono, Service Day (settore automotive), esami dell’Università degli Studi di Brescia e Esami di Stato – Ordine degli Avvocati, unitamente alle Assemblee Annuali degli Istituti bancari del territorio. Spettacoli e concerti promossi nell’ambito di Dis_play Musica teatro Cinema e Convention si svolgono nel periodo settembre-maggio.

CENTRO FIERA DEL GARDA – MONTICHIARI

350.000 visitatori nel 2018

21 manifestazioni fieristiche

16 eventi aziendali

3.300 espositori in totale.

Nel primo semestre del 2019 si sono tenute 13 manifestazioni fieristiche e 5 eventi aziendali, con un afflusso di oltre 280.000 visitatori. Le priorità sono la valorizzazione delle eccellenze produttive, la crescita internazionale delle manifestazioni fieristiche e l’applicazione di una logica di rete in grado di sviluppare sinergie virtuose con i principali soggetti attivi sul territorio. Calendario in allegato.

FRANCIACORTA IN BIANCO

percorsi dedicati ai prodotti lattiero caseari, vini e tipicità locali (12-14 ottobre 2018)

16.000 presenze nell’edizione 2018 (+ 1.200 ingressi rispetto al 2017) in un solo weekend hanno confermato l’impatto della manifestazione castegnatese su suolo nazionale. Prossima edizione 11-13 OTTOBRE 2019

TRAVAGLIATO CAVALLI

40° edizione (25-28 Aprile 2019): 30.000 visitatori 250.000 mq area espositiva 700 cavalli presenti 100 espositori provenienti da tutta Italia e alcune presenze estere (Spagna, Stati Uniti, Francia)

FIERA NAZIONALE LOMBARDIA CARNE

130°edizione (6-8 Aprile 2019) 10.000 visitatori nell’edizione 2018 6650 mq di esposizione 800 capi bestiame 60 espositori commerciali 50 espositori di animali

FIERA DI ORZINUOVI



70° edizione (31 Agosto – 3 Settembre 2018) 150.000 visitatori nell’edizione 2018 100.000 mq di superficie espositiva (da viale Marconi a Piazza Garibaldi sino al piazzale dell’Aeronautica) 200 espositori partecipanti Provenienza espositori: Lombardia – province di Lodi, Milano, Mantova, Varese, Monza Brianza, Brescia, Cremona, Como, Bergamo; altre regioni – Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Trentino Alto Adige, Veneto e Liguria. Settori: agricoltura, zootecnia, commercio, artigianato, enogastronomia Prossima edizione – 71° dal 30 Agosto al 2 Settembre 2019 (stimata la medesima affluenza, a fronte dello stesso numero di espositori e superficie occupata)

