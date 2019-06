Padenghe tra burger e pesce fritto, torna il Festival del cibo di strada itinerante

Al via il Summer Tour di Eatinero con la seconda edizione di Eatinero Padenghe. Dal 14 al 16 giugno torna il Festival del Cibo di Strada Itinerante nello splendido Parco Vaso Rì dando inizio al tour estivo sulle rive del lago di Garda.

La seconda edizione di Eatinero Padenghe porta nuovi truck con nuovi piatti da gustare all’aria aperta nei prati del parco, ma anche vecchie conoscenze per i palati nostalgici che vogliono provare nuovamente quei sapori che li avevano incantati l’anno precedente.

Eatinero Padenghe 2019

Parco Vaso Rì

Venerdì 14 giugno dalle 18 alle 00

Sabato 15 e Domenica 16 giugno dalle 11 alle 00

L’accesso è gratuito

Si riconferma quindi la location dell’anno scorso: l’accogliente e rinfrescante Parco Vaso Rì che ospiterà la carovana di street chef pronti a preparare le loro tipicità gastronom iche e non, a bordo di mezzi adibiti a vere e proprie cucine mobili.

Tra i graditi ritorni non potevano mancare: il Birrabus con le sue 17 spine di birra artigianali, accuratamente selezionate per l’occasione e provenienti da micro-birrifici italiani, e Vintage Bar, un T1 Volkswagen dove i bartender Sara e Michele sono pronti a preparare e servire cocktail, pestati ed estratti, ma anche freschissimi smoothies.

Oltre al cibo e alle bevande rinfrescanti, non mancheranno gli eventi collaterali ad animare e fare da cornice all’intero festival. I bambini potranno divertirsi sui scivoli gonfiabili e i saltarelli o farsi truccare dalla truccabimbi da princesse o da leoni. Inoltre, la Corte della Carta porterà i suoi laboratori creativi. E a intrattenere grandi e piccini ci saranno gli spettacoli degli artisti di strada durante il giorno, e concerti live la sera.

IL PROGRAMMA

Venerdì 14 giugno

18:00 – Apertura cucine su ruote

21:00 – Concerto live di Terence Hill Funk Implosion

Sabato 15 giugno

11:00 – Apertura cucine su ruote

12-18 – Truccabimbi con Silvia Spagnoli

12-18 – Laboratorio di scacciapensieri realizzati in carta ed altri materiali semplici da assemblare con creatività a cura de La Corte de lla Carta

13 e 19 – BOATO di e con Andrea Mineo

21:00 – Concerto live The Killbilly’s

Domenica 16 giugno

11:00 – Apertura cucine su ruote

12-18 – Truccabimbi con Silvia Spagnoli

12-18 – LIBRIBELLI: uno spazio morbido dove rilassarsi accompagnati dalla lettura di albi illustrati, silent book, librigioco, cantastorie, kamishibai a cura de La Corte della Carta

13 e 19 – Spettacolo Ballons Adventure di e con Fabio Lucignano e Andrea Meroni

20:00 – Concerto live: Cadillac Circus

I food truck presenti

BIRRABUS

Provenienza: San Giovanni in Persiceto (Bologna) – Specialità: birra artigianale

Birrabus è lo scuola bus ristrutturato a birreria itinerante dotato di 17 spine diverse. Con questo truck Loris Marcheselli spilla le etichette distribuite da Birra di Classe, il progetto da lui ideato per affiancare i birrifici artigianali italiani nella distribuzione dei loro prodotti e nella diffusione della cultura birraia.

ROCK BURGER

Provenienza: Torino – Specialità: hamburger

Rock Burger nasce nel 2014 come una band, proprio dalla volontà e passione sfrenata dei suoi tre fondatori (Ronnie Pizzo, Melany Gida e Marlen Pizzo), che hanno deciso di aprile un locale a tema Rock e poi creare un food truck. L’offerta di Rock Burger è frutto di un’accurata selezione tra le eccellenze del territorio piemontese, in particolare dalle colline delle Langhe e dalla Provincia Granda. Da qui proviene la maggior parte dei prodotti che troverete nei suoi hamburger, come la carne selezionata di VITELLA di pura Razza Piemontese dell’allevamento della famiglia Bertone, vicino a CARRU’ e certificato dall’APA di Cuneo (Associazione Provinciale Allevatori).

Ronnie Pizzo ha partecipato, con il suo food truck,a Street Food Battle, il reality di Italia 1 condotto da Simone Rugiati.

APULIA

Provenienza: Barletta – Specialità: bombette di carne, orecchiette e panino con polpo

L’Apulia Food Truck è un vero e proprio ristorante itinerante, dotato di una attrezzatissima cucina professionale con cui i creatori vogliono raccontare, promuovere e far degustare le eccellenze della tradizione culinaria pugliese, tutte rigorosamente rivisitate in versione Street Food. Da provare assolutamente è il panino con polpo, ma anche le orecchiette pugliesi e le bombette di carne.

SCOTTADITO

Provenienza: San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) – Specialità: arrosticini, olive ascolane, fritture di mare

“Bontà in movimento”: è questo lo slogan che va in giro per fiere eventi e sagre tra i borghi delle Marche e d’Italia, affisso sui food truck. Da un lato c’è la terra, la terra, con le olive all’ascolana, gli arrosticini e il formaggio fritto, dall’altro c’è il mare, il mare, con i cartocci di pesce fritto, pescato proprio sulla costa.

VINTAGE BAR

Provenienza: Bergamo – Specialità: cocktail, estratti e aperitivi

Dall’esperienza con il proprio locale, Sara e Michele hanno deciso di gettarsi nel mondo on the road con un Volkswagen T1 vintage e portare i loro cocktail in giro per l’Italia. Si riconoscono non solo per il colorato truck, ma anche per i fiori nei bicchieri insieme al vostro drink.

BRUSCOBONO

Provenienza: Bergamo – Specialità: brusco panini e covaccini.

La prima bruschetteria itinerante. Panini gourmet racchiusi in croccante pane casereccio o pan focaccia. Bruscobono ha anche partecipato alla seconda edizione del programma Street Food Battle 2018 condotto da Simone Rugiati.

MODENEAT

Provenienza: Modena – Specialità: gnocco fritto o tigelle

Nato dalla passione di Ivano per le tigelle grandi, servite come dei panini, ecco il food truck Modeneat. Modeneat propone lo gnocco fritto tipico di Modena servito con salumi di prima scelta o a richiesta con particolari farciture o nutella per dolce.

MASTERSCIATT

Provenienza: Valtellina – Specialità: sciatt

Letteralmente sciatt in dialetto valtellinese vuol dire rospo. Gli sciatt sono però delle frittelline croccanti di forma tondeggiante con cuore di formaggio fuso, solitamente servite su letto di cicoria. Originariamente, gli sciatt erano tipici del solo paese di Teglio, ma vengono oggi considerati una specialità dell’intera valle. Altri piatti sono i pizzoccheri e la polenta taragna.

THE MEATBALL FAMILY

Provenienza: Milano – Specialità: polpette di carne, verdura e pesce

Meatball Family nasce come serie di locali a Milano, ma che ha preso forma anche come food truck itineranti, cucinano e servono polpette di carne, verdura o pesce insieme a particolari salse, in cono o vaschetta. Tra gli imprenditori alla base di Meatball Family c’è anche l’attore Diego Abatantuono che ha visto in questo progetto il realizzarsi di un suo sogno personale.

BRANCHIE

Provenienza: Gradara – Specialità: hamburger gourmet e pulled pork

A bordo del suo food truck, lo chef Enrico Pentucci propone piatti creati appositamente per l’occasione: focaccia con pulled pork, cipolla caramellata, salsa al chetar e bacon croccante; panino con hamburger di salsiccia, erbe di campo e pecorino romano; dolci.

AL MITIMANGIO

Provenienza: Desenzano del Garda – Specialità: piatti a base di carne

Un Airstream datato 1963 completamente ristrutturato e attrezzato con una cucina professionale per offrire ai clienti prodotti e sapori interamente made in Italy! Al Mitimangio è un viaggio nel gusto grazie alle ricette e agli ingredienti altamente selezionati.

STREAT BACCO

Provenienza: Roma – Specialità: puccia

Da un‘idea dello Streetfood di qualità nasce StrEat Bacco La Pucceria Food Truck.

La Puccia Pontina è un pane favoloso, digeribile, ipolipidico e ipocalorico, farcito con le migliori eccellenze gastronomiche romane. Il loro truck è sempre in giro per l’Italia alla ricerca di nuovi palati

WOKMONKEYS

Provenienza: Brunico – Specialità: fusion thai

Truck specializzato nella realizzazione di piatti che si ispirano alla cucina thailandese, ma rivisitati in chiave street food come curries, riso, noodles e zuppe.

PARMA BISTROT

Provenienza: Parma – Specialità: Bubble Waffle

È arrivato in Italia il famoso bubble waffle, ovvero il waffle con le bolle, basato sul tradizionale dolce americano. Il bubble waffle può essere servito in diverse varianti, dolce o salata, e farcito a piacere sul momento in base alla richiesta.

