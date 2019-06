Il meteo di giovedì 13 giugno a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 13 giugno a Brescia e provincia.

Brescia

Ampie schiarite al mattino e al pomeriggio senza fenomeni di rilievo; tempo stabile anche in serata ma con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.

Lombardia

Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno nel corso nelle ore diurne su tutto il territorio; in serata qualche nube in transito ma sempre con tempo asciutto, ampie schiarite nuovamente dalla notte.

Italia

Sole prevalente nelle ore diurne sulle regioni settentrionali, eccetto qualche nube specie sui rilievi associata ad isolate piogge sulle Alpi orientali al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata con qualche acquazzone sull’arco alpino occidentale.

Cieli sereni o al più poco nuvolosi per nubi in transito al Centro specie al mattino e al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata ancora ampi spazi di sereno sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Giornata caratterizzata dal tempo asciutto al Sud Italia, sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Soleggiato nelle ore diurne con solo qualche nube innocua, ampie schiarite poi in serata e in nottata eccetto locali addensamenti in Sardegna.

