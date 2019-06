Il meteo di giovedì 20 giugno a Brescia e provincia

Le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 20 giugno a Brescia e provincia.

Brescia

Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con qualche nube sparsa sia al mattino che nel corso del pomeriggio; cieli generalmente poco nuvolosi anche in serata ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +18°C e +29°C.

Lombardia

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi sui settori alpini, ampie schiarite altrove; locali piogge o acquazzoni al pomeriggio ed anche nelle ore serali sulle Alpi, tempo stabile sui restanti settori. Fenomeni in esaurimento in nottata.

Italia

Tempo stabile nella prima parte della giornata al Nord Italia prima che al pomeriggio si vadano a sviluppare sulle Alpi locali acquazzoni e temporali, i quali potrebbero raggiungere localmente anche le zone limitrofe. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali, con sole prevalente sia nelle ore diurne che in quelle serali. Tempo asciutto anche in serata e in nottata con ampi spazi di sereno sul versante tirrenico e su quello adriatico.

Ampi spazi di sereno al mattino al Sud con tempo stabile su tutte le regioni mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà localmente ad aumentare specie sulle zone interne con possibili acquazzoni tra Basilicata e Calabria. Tempo asciutto con cieli sereni in serata e in nottata.

