Turismo in Lombardia: Brescia è tra le città preferite dagli stranieri

Brescia e il suo territorio si posizionano ai vertici della classifica per le presenze di turisti

internazionali, secondo la ricerca ‘Il turismo in Lombardia 2018′, realizzata da PoliS Lombardia sulla base di dati Istat.

Riguardo le presenze, i turisti nella citta’ della Leonessa sono per la gran parte di provenienza straniera (72% contro un 28% di italiani); piu’ equilibrato il dato relativo agli arrivi: a fronte di un 42,8% di presenze italiane, Brescia vanta un 57,2% di stranieri, che le frutta un quarto posto nella classifica delle province lombarde.

LA RICETTIVITÀ

Stabile il numero degli alberghi (715 unita’), con una variazione positiva dell’1,6% delle unita’ registrate nel biennio 2017/2018, e un – 0,1% nel triennio 2015/2018. In forte

crescita il comparto extralberghiero, con un + 241,7% nel periodo 2015/2018 (26,7% tra il 2017 e il 2018), per un totale di 4.134 strutture, il dato piu’ alto in Lombardia. Mediamente

gli alberghi hanno 55 posti letto, sotto la media regionale (69), mentre l’extralberghiero ne conta 21. Riguardo la densità ricettiva Brescia ha 70,1 posti letto ogni 1.000 residenti.

CASE E ALLOGGI PER VACANZE

Con 29.030 posti letto e 3.280 strutture (2018) Brescia si conferma la piu’ accogliente tra le province lombarde, con un notevole incremento rispetto al 2015 quando si contavano 496 strutture per un totale di 11.422 posti letto. Ammontano a 1.649.188 le presenze registrate e 288.559 gli arrivi, per una variazione in positivo nel triennio 2015/2018 dell’88,7% (presenze) e 96,9% (arrivi). La durata media del soggiorno a Brescia e’ 5,72 giorni l’anno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Comments

comments